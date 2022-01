Vital Heynen bez zatrudnienia pozostawał od września - wówczas to rozstał się męską reprezentacją Polski, na zakończenie swojej kadencji zdobywając z "Biało-Czerwonymi" brązowy medal mistrzostw Europy. Teraz przed nim nieco odmienne wyzwanie - zostanie sternikiem kadry Niemek, zastępując w ten sposób na stanowisku Felixa Koslowskiego.

Vital Heynen: Siatkówka kobiet i siatkówka mężczyzn różnią się od siebie nieznacznie

"Mam trzy córki, mniej więcej w wieku moich przyszłych reprezentantek i wiele lat temu trenowałam Belgijki w siatkówce plażowej. To jednak całe doświadczenie, jakim mogę się wykazać" - żartował Heynen, cytowany przez oficjalny serwis DVV.



"Siatkówka to mimo wszystko nadal siatkówka, niezależnie od tego, czy mówimy o kobietach, czy o mężczyznach. Moim zdaniem różnice są nieznacznie. W przeszłości udało mi się tworzyć jeden zespół z wielu zawodników-indywidualistów. To samo chcę osiągnąć z kobietami. Komunikacja będzie najważniejsza, będę chciał dotrzeć do wszystkich" - dodał Belg.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podsumowanie roku 2021: Siatkówka mężczyzn. WIDEO Polsat Sport

Vital Heynen kobiecą reprezentację Niemiec ma powieść do triumfu na najważniejszych turniejach

Niemiecki Związek Piłki Siatkowej chciałby, by belgijski selekcjoner powiódł tamtejsze zawodniczki do triumfów na dwóch wielkich imprezach, które rozpoczną się niebawem - mowa o MŚ 2022 oraz o IO 2024.



Reprezentacja Niemiec to utytułowana drużyna, choć największe sukcesy święciła dość dawno, bo w latach 80. Wówczas to zespół NRD, którego sukcesorką jest obecna drużyna naszych zachodnich sąsiadów, m.in. dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Europy (1983, 1987) oraz jednokrotnie po olimpijskie srebro (1980).



Vital Heynen w przeszłości pracował też z niemieckimi siatkarzami

Vital Heynen w przeszłości, prócz ekipy Polaków, prowadził też m.in. męską reprezentację Niemiec (2012-2016). Zdobył wówczas brązowy medal MŚ 2014.



W poprzednim roku Heynen rozstał się również z włoskim klubem Sir Safety Perugia, który prowadził równolegle z kadrą "Biało-Czerwonych".