Vital Heynen się "zagotował". Problemy Niemek w starciu z egzotycznym rywalem

Kolumbijki dzień wcześniej zebrały tęgie lanie od Amerykanek . W żadnym z setów nie przekroczyły 13 punktów. W niedzielę zrobiły to już w pierwszym secie. Początek spotkania był zaskakująco wyrównany, drużyna z Ameryki Południowej prowadziła nawet 9:8. Z dużą mocą atakowała zwłaszcza Amanda Coneo , przyjmująca grająca na co dzień w lidze francuskiej.

Po kolejnym nieporozumieniu w niemieckiej drużynie zdenerwował się jej trener Vital Heynen. Belgijski szkoleniowiec poprosił o przerwę, a w czasie przemowy do swoich zawodniczek mocno gestykulował. Szkoleniowiec szukał zmian, ale kiedy jego zawodniczki nadziały się na blok rywalek, przegrywały już trzema punktami. Co prawda dzięki zagrywkom Sarah Straube doprowadziły jeszcze do remisu 23:23, ale Kolumbia zdobyła dwa kolejne punkty i niespodziewanie wygrała seta.