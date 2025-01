Vital Heynen przyjedzie do Polski, cel ma jasny. Padły też słowa o reprezentacji

Vital Heynen przed laty z powodzeniem prowadził siatkarską reprezentację Polski, z którą sięgnął po mistrzostwo świata i dwa brązowe medale mistrzostw Europy. Doświadczony szkoleniowiec obecnie pracuje z kadrą chińską i to właśnie z nią za kilka miesięcy przyleci do Polski, by wziąć udział w turnieju Ligi Narodów. Belg już zapowiedział, że jego celem jest uzyskanie wsparcia od kibiców dla swoich siatkarzy. Zdradził również, że bacznie śledził występy polskiej reprezentacji.