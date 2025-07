Vital Heynen powiedział to o Polsce. Przyjechał i ogłosił, wszystko jasne

"Ta historia rozpoczęła się w 2013 r., kiedy przyjechałem tutaj jako trener reprezentacji Niemiec, by obejrzeć mecz Polska - Bułgaria. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem mecz w Polsce na żywo, usłyszałem hymn śpiewany a cappella. To wywarło na mnie tak wielkie wrażenie, że zacząłem marzyć, by pewnego dnia zostać trenerem reprezentacji Polski. To nie wydawało się wtedy zbyt prawdopodobne. Do dziś mam ten film na moim telefonie, choć minęło już 12 lat. Od tamtej pory to dla mnie wyjątkowa hala. Tak zaczęła się bardzo długa podróż, w czasie której tak wiele się wydarzyło, tak wiele miłych rzeczy. Z tego powodu jest wyjątkowo" - przyznaje były selekcjoner "Biało-Czerwonych".