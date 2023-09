Vital Heynen "odpalił się" po meczu. "Myślałem że Polska nas zabije"

Po środowej porażce z Tajlandią 2:3 "Biało-Czerwone" miały dużo do udowodnienia na boisku, bowiem na własne życzenie skomplikowały sobie drogę na igrzyska olimpijskie. "W ostatnim czasie ciężko szukać takich spotkań. Myślę, że to pokazuje, jak gramy. Potrafimy grać bardzo dobrze, ale też jesteśmy skłonne oddać przeciwniczkom prowadzenie. Wtedy to my musimy szukać swojego stylu gry" - mówiła środkowa kadry, Agnieszka Korneluk.