Wszystko wskazuje na to, że Vital Heynen będzie nowym trenerem Sir Safety Perugia. W zespole wicemistrza Włoch występuje Kubańczyk z polskim paszportem Wilfredo Leon.

Zdjęcie Vital Heynen /www.fivb.org

Przez ostatnie trzy lata Sir Safety prowadził Lorenzo Bernardi, który w ubiegłym roku poprowadził klub do mistrzostwa Włoch. Obronić tytułu się nie udało. Srebrny medal włodarze klubu uznali za porażkę i dlatego Bernardi został zwolniony.



Serwis umbria24.it podaje, że klub doszedł do porozumienia z Heynenem. Belg przebywa obecnie z reprezentacją Polski we Włoszech. W Mediolanie "Biało-Czerwoni" rozegrają kolejny turniej Ligi Narodów. Wszystko wskazuje na to, że Heynen skorzysta z okazji i podpisze kontrakt z Sir Safety.



Od roku zawodnikiem tego klubu jest Wilfredo Leon. Kubańczykowi z polskim paszportem kończy się dwuletnia karencja i od 24 lipca będzie mógł grać w koszulce z orłem na piersi.