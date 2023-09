Walka o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu trwała do ostatniej rundy spotkań turnieju kwalifikacyjnego rozgrywanego w Łodzi. Najpierw prawo występu w stolicy Francji zapewniły sobie Amerykanki, które pokonały Niemki . Kilka godzin później do reprezentantek Stanów Zjednoczonych dołączyły Polki, wygrywając decydujące starcie z Włoszkami.

Ta formuła jest okropna. Ile meczów jest rozgrywanych bez sensu... Byliście tutaj rano? Właśnie - są mecze, na które nawet wy nie przychodzicie. Jak się zsumuje żeńskie i męskie kwalifikacje olimpijskie, to łącznie jest rozgrywanych prawie 170 meczów w 15 dni. Kto to będzie oglądać?

Vital Heynen grzmi: Bardzo nie lubię tej formuły

"Cieszę się, że przez te siedem meczów udało nam się uniknąć kontuzji, ale teraz siatkarki muszą jechać bezpośrednio do klubów. Po dziewięciu dniach, w trakcie których zagrały siedem meczów. To zdecydowanie za dużo. Bardzo nie lubię tej formuły. Jest zła zarówno dla zawodników, jak i dla siatkówki" - ocenił.

Według Heynena z racji, że sezon reprezentacyjny jest tak obfity, należy zacząć kłaść większy nacisk na to, by oszczędzać siły zawodniczek oraz szkoleniowców. "Ja też jestem zmęczony. Jeden z trenerów we Francji dołączy do zespołu już po tym, jak zaczną się rozgrywki ligowe" - przypomniał.