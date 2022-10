Vital Heynen na drodze polskich siatkarek. "Nie powinny mieć z nami problemu"

W sobotę o godzinie 20:30 w łódzkiej Atlas Arenie rozpocznie się mecz ostatni mecz reprezentacji Polski w drugiej fazie grupowej mistrzostw świata. Rywalkami będą Niemki, które zamykają tabelę grupy F i nie mają szans na awans do ćwierćfinału. Ma je za to nasz zespół, który musi po prostu wygrać - obojętnie jakim stosunkiem setów. Ewentualna porażka sprawi, że trzeba będzie brać pod uwagę wynik spotkania Dominikany z Kanadą .

Czy polskie siatkarki awansują do ćwierćfinału MŚ? Kluczowy mecz z Niemcami

- Jesteśmy w różnych sytuacjach. Polki są na fali, grają bardzo dobrze, a my tylko normalnie, poprawnie. To nie powinien być duży problem dla Polek, by nas pokonać. Mają duże szanse, szczególnie że ta wygrana może im być potrzebna do tego, by awansować - powiedział rozbrajająco szczerze 53-latek.