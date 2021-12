Jak informowaliśmy kilka dni temu, Vital Heynen został komentatorem Klubowych Mistrzostw Świata w siatkówce . Po turnieju panów, przyszedł czas na imprezę pań w Ankarze. Były selekcjoner reprezentacji Polski nadal zbiera pochlebne recenzje za swą pracę. Zachwycony komentarzem Heynena był m.in. słynny trener Giovanni Guidetti.

Były selekcjoner reprezentacji Polski współpracuje z Volleyball World, oficjalnym kanałem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). Komentuje spotkania wraz z Claytonem Lucasem.

Jak się okazuje, jego praca przypadła do gustu nie tylko kibicom. Heynena pochwalił w mediach społecznościowych Giovanni Guidetti.

Słynny trener VakifBanku Stambuł i reprezentacji Turcji z wielkim uznaniem wypowiedział się na temat jego komentarzy.

"Świetna produkcja Volleyball World i brawo Vital Heynen za precyzyjny i pełen wiedzy komentarz!!!" - napisał Guidetti na Twitterze.

"Dziękuję Giovanni, ale jesteś dla mnie zbyt miły. Zrobiłem co w mojej mocy, aby się przygotować do pracy eksperta, ale moja wiedza nie jest nawet zbliżona do Twojej" - odpowiedział skromnie Heynen.

