Utrzymanie klubu wciąż niepewne. Nieoczekiwana zmiana ról, siatkarz nie miał koszulki

Trefl Gdańsk na finiszu rozgrywek walczy o jak najlepsze miejsce przed fazą play-off. Po porażce Bogdanki LUK Lublin z Asseco Resovią wykorzystał szansę i przed ostatnią kolejką to on zajmuje wyższą pozycję od lubelskiej ekipy, czyli piątą. Trzeba to jednak jeszcze przypieczętować w ostatniej kolejce.