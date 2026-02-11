Utalentowany siatkarz może podążyć drogą Wilfredo Leona. Zaskakujące wieści

Siatkarze, którzy decydują się na zmianę reprezentacji narodowej, od lat wywołują kontrowersje. Mimo to takich decyzji nie brakuje. Najgłośniej w ostatnich latach było o Kubańczykach - Wilfredo Leon gra dla Polski, Joandry Leal występował dla Brazylii, a Osmany Juantorena dla Włoch.

Ostatnio jednak siatkarska centrala, czyli FIVB, zdecydowała się zaostrzyć przepisy dotyczące zmiany federacji. W każdej z reprezentacji będzie mogło grać tylko dwóch zawodników, którzy wcześniej zmienili federację. Wykluczeni z tego grona będą siatkarze, którzy wcześniej reprezentowali swój graj na jakimkolwiek szczeblu.

To jednak nie wszystko. Zawodnik zainteresowany zmianą federacji powinien pozyskać obywatelstwo danego kraju jeszcze przed złożeniem wniosku o zmianę federacji lub od tego momentu spędzić w kraju co najmniej trzy lata.

Siatkarska gwiazda blisko zmiany obywatelstwa. W grze aż trzy kraje

Nowe, zaostrzone przepisy mają zacząć obowiązywać 28 lutego. Jednym z najgorętszych nazwisk, których potencjalnie mogą dotyczyć, jest Noumory Keita. 24-letni przyjmujący pochodzi z Mali i od 2022 r. występuje we Włoszech, w zespole z Werony, z którym sięgnął ostatnio po krajowy puchar. Zainteresowała się nim również reprezentacja Włoch, a sam zawodnik złożył wniosek o włoski paszport.

Keita mierzy 206 cm i jest o nim głośno w siatkarskim świecie od co najmniej kilku lat. Z Mali wyjechał jako nastolatek i trafił do Kataru. Już wtedy szejkowie namawiali go na zmianę obywatelstwa, ale nie zdecydował się na ten krok. Potem trafił do Serbii i Korei Południowej, gdzie potrafił zadziwiać skutecznością - w jednym z meczów zdobył aż 57 punkty.

Sam zawodnik opowiadał, że jego idolem jest Wilfredo Leon. I rzeczywiście Keita ma warunki zbliżone do asa reprezentacji Polski. Dotąd nie grał jednak w żadnej kadrze narodowej, stąd zainteresowanie Włochów. Co prawda pojawiały się informacje, że reprezentował Mali w zespole do lat 17, ale sam zawodnik zaprzeczył temu we wpisie na Instagramie w grudniu ubiegłego roku.

Okazuje się jednak, że Włosi nie są jedyną nacją zainteresowaną naturalizacją Keity. Sam zawodnik przebąkiwał w styczniu o "innych ofertach". Teraz światło na nie rzuca volleyball.it. Jak podaje portal, oprócz Włoch zakusy na Keitę czyni Francja oraz Turcja.

Problem w tym, że opowiedziana w ten sposób historia brzmi bardziej jak transfer siatkarza niż wybór tożsamości. Francja, jak twierdzą, to federacja, która oferuje najwięcej. Ale czy to naprawdę działa w ten sposób?

Kiedyś Wilfredo Leon, teraz on. Reprezentacje "biją się" o siatkarza, w tle igrzyska olimpijskie

Keita może więc podążyć drogą swojego idola. Pytanie jednak, co ostatecznie wybierze. Leon jeszcze przed debiutem w reprezentacji Polski był kuszony przez Rosjan do gry w ich barwach. Występował zresztą w Zenicie Kazań.

"Reprezentując Rosję grałbym tylko dla kasy. Od razu odpowiedziałem: to tak nie działa, nie ma tematu. Kadra to coś więcej niż pieniądze" - skwitował jednak później tę sytuację w wypowiedzi dla "Sportowych Faktów".

Temat Keity w jednej z europejskich reprezentacji jest tym gorętszy, że w grę wchodzi jego udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Choć impreza zostanie rozegrana dopiero latem 2028 r., europejskie federacje i siatkarz pamiętają zapewne o okresie karencji przy zmianie "siatkarskiego obywatelstwa". Wynosi on dwa lata, tyle czekali Leon czy Kamil Rychlicki, reprezentant Włoch z polskimi korzeniami. By zdążyć na igrzyska, Keita powinien zmienić kadrę w pierwszej połowie tego roku.

O tym, że proces zmiany federacji nie jest łatwy, przekonuje się jednak na przykład Wassim Ben Tara. Były reprezentant Tunezji, którego mama jest Polką, od lat stara się o zmianę licencji na polską. Sprawa utknęła jednak w martwym punkcie ze względu na opór afrykańskiej federacji.

