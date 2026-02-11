Utalentowany siatkarz może podążyć drogą Wilfredo Leona. Zaskakujące wieści
FIVB zaostrza przepisy w sprawie zmiany obywatelstwa, tymczasem wygląda na to, że niektóre federacje rywalizują o zawodników niczym kluby o transfer gwiazdy. A przynajmniej jest tak w przypadku jednego, konkretnego siatkarza. Pochodzący z Mali Noumory Keita, znakomity przyjmujący włoskiego zespołu Rana Verona, był przymierzany do reprezentacji Włoch. Okazuje się jednak, że starają się o niego jeszcze dwie inne kadry. Przypomina to sytuację sprzed lat, gdy zakusy na Wilfredo Leona robili Rosjanie.
Siatkarze, którzy decydują się na zmianę reprezentacji narodowej, od lat wywołują kontrowersje. Mimo to takich decyzji nie brakuje. Najgłośniej w ostatnich latach było o Kubańczykach - Wilfredo Leon gra dla Polski, Joandry Leal występował dla Brazylii, a Osmany Juantorena dla Włoch.
Ostatnio jednak siatkarska centrala, czyli FIVB, zdecydowała się zaostrzyć przepisy dotyczące zmiany federacji. W każdej z reprezentacji będzie mogło grać tylko dwóch zawodników, którzy wcześniej zmienili federację. Wykluczeni z tego grona będą siatkarze, którzy wcześniej reprezentowali swój graj na jakimkolwiek szczeblu.
To jednak nie wszystko. Zawodnik zainteresowany zmianą federacji powinien pozyskać obywatelstwo danego kraju jeszcze przed złożeniem wniosku o zmianę federacji lub od tego momentu spędzić w kraju co najmniej trzy lata.
Siatkarska gwiazda blisko zmiany obywatelstwa. W grze aż trzy kraje
Nowe, zaostrzone przepisy mają zacząć obowiązywać 28 lutego. Jednym z najgorętszych nazwisk, których potencjalnie mogą dotyczyć, jest Noumory Keita. 24-letni przyjmujący pochodzi z Mali i od 2022 r. występuje we Włoszech, w zespole z Werony, z którym sięgnął ostatnio po krajowy puchar. Zainteresowała się nim również reprezentacja Włoch, a sam zawodnik złożył wniosek o włoski paszport.
Keita mierzy 206 cm i jest o nim głośno w siatkarskim świecie od co najmniej kilku lat. Z Mali wyjechał jako nastolatek i trafił do Kataru. Już wtedy szejkowie namawiali go na zmianę obywatelstwa, ale nie zdecydował się na ten krok. Potem trafił do Serbii i Korei Południowej, gdzie potrafił zadziwiać skutecznością - w jednym z meczów zdobył aż 57 punkty.
Sam zawodnik opowiadał, że jego idolem jest Wilfredo Leon. I rzeczywiście Keita ma warunki zbliżone do asa reprezentacji Polski. Dotąd nie grał jednak w żadnej kadrze narodowej, stąd zainteresowanie Włochów. Co prawda pojawiały się informacje, że reprezentował Mali w zespole do lat 17, ale sam zawodnik zaprzeczył temu we wpisie na Instagramie w grudniu ubiegłego roku.
Okazuje się jednak, że Włosi nie są jedyną nacją zainteresowaną naturalizacją Keity. Sam zawodnik przebąkiwał w styczniu o "innych ofertach". Teraz światło na nie rzuca volleyball.it. Jak podaje portal, oprócz Włoch zakusy na Keitę czyni Francja oraz Turcja.
Problem w tym, że opowiedziana w ten sposób historia brzmi bardziej jak transfer siatkarza niż wybór tożsamości. Francja, jak twierdzą, to federacja, która oferuje najwięcej. Ale czy to naprawdę działa w ten sposób?
Kiedyś Wilfredo Leon, teraz on. Reprezentacje "biją się" o siatkarza, w tle igrzyska olimpijskie
Keita może więc podążyć drogą swojego idola. Pytanie jednak, co ostatecznie wybierze. Leon jeszcze przed debiutem w reprezentacji Polski był kuszony przez Rosjan do gry w ich barwach. Występował zresztą w Zenicie Kazań.
"Reprezentując Rosję grałbym tylko dla kasy. Od razu odpowiedziałem: to tak nie działa, nie ma tematu. Kadra to coś więcej niż pieniądze" - skwitował jednak później tę sytuację w wypowiedzi dla "Sportowych Faktów".
Temat Keity w jednej z europejskich reprezentacji jest tym gorętszy, że w grę wchodzi jego udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Choć impreza zostanie rozegrana dopiero latem 2028 r., europejskie federacje i siatkarz pamiętają zapewne o okresie karencji przy zmianie "siatkarskiego obywatelstwa". Wynosi on dwa lata, tyle czekali Leon czy Kamil Rychlicki, reprezentant Włoch z polskimi korzeniami. By zdążyć na igrzyska, Keita powinien zmienić kadrę w pierwszej połowie tego roku.
O tym, że proces zmiany federacji nie jest łatwy, przekonuje się jednak na przykład Wassim Ben Tara. Były reprezentant Tunezji, którego mama jest Polką, od lat stara się o zmianę licencji na polską. Sprawa utknęła jednak w martwym punkcie ze względu na opór afrykańskiej federacji.