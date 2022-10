Urodził się w Ukrainie, lecz przeniósł do Rosji. Teraz siatkarz trafi do wojska?

Dikarew urodził się w Chersoniu i mieszkał w Ukrainie do czasu pierwszych ataków wojsk Władimira Putina na Donbas . Wówczas przeniósł się do Kaliningradu, a w 2016 roku przyjął rosyjskie obywatelstwo .

Teraz zainteresowało się nim wojskowe biuro rekrutacyjne , które wezwało go do jednostki. Na razie Witalij Dikarew nie został jednak jeszcze zmobilizowany i nie musi szykować się do wyjazdu na front. Został jednak poproszony o "wyjaśnienie danych".

Wojna w Ukrainie. Trwa częściowa mobilizacja do rosyjskiej armii

Częściowa mobilizacja do rosyjskiej armii została ogłoszona 21 września podczas orędzia, które wygłosił prezydent Władimir Putin. - - Zachód przekroczył wszelkie granice w swojej agresji w stosunku do Rosji. Zaangażował się w nuklearny szantaż. Chce zniszczyć nasz kraj. Mówimy o bronieniu naszych terytoriów. Odpowiadam wyraźnie: Mamy dużo broni, by odpowiedzieć. To nie jest blef. Musimy bronić naszych ludzi - mówił wówczas człowiek odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie.