Upragnione złoto coraz bliżej. Reprezentantka Polski dała koncert w półfinale

W pierwszym meczu w Rzeszowie BKS BOSTIK ZGO zdołał urwać rywalkom tylko seta . To był zresztą tylko przerywnik w koncercie rzeszowianek, które w pozostałych partiach nie pozostawiły wątpliwości, kto był lepszy. Kapitalnie spisała się zwłaszcza Agnieszka Korneluk, która była bliska wyrównania własnego rekordu punktowego w TAURON Lidze i poprowadziła koleżanki do zwycięstwa.

Rzeszowianki nękały zagrywką Julitę Piasecką, która miała problemy z przyjęciem. Ich przewaga rosła, zaczęły zdobywać punkty blokiem. Z czasem gospodynie odnalazły właściwy rytm i to one zmusiły rywalki do błędów. Po jednym z nich doprowadziły nawet do remisu 20:20. Co prawda przegrały trzy kolejne akcje, ale były w stanie jeszcze doprowadzić do gry na przewagi, miały nawet piłkę setową. Tyle że partię 27:25 wygrał DevelopRes - zdecydował blok Korneluk i Sabriny Machado.