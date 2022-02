Ukraiński siatkarz symboliczne wsparł swój kraj. Subtelny "przekaz dla Putina"

Oprac.: Paweł Czechowski Siatkówka

"Ołeh jednoznacznie wyjaśnia Putinowi, czym jest Ukraina" - napisał włoski portal volleyball.it. Jak wskazał serwis, Ołeh Płotnycki, ukraiński siatkarz Sir Safety Perugia zmienił nieco "wystrój" swojego profilu na Facebooku by w ten sposób symbolicznie pokazać przywiązanie do swojej ojczyzny. Tymczasem wedle napływających doniesień rosyjskie wojska rozpoczęły wkraczanie do Donbasu...

Zdjęcie Ołeh Płotnycki / Piotr Matusewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix