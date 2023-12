Myślę, że jak tak dalej pójdzie, to za miesiąc będę miał dziury w brzuchu od tego, co łykam: środków przeciwbólowych i innych rzeczy, które muszę przyjmować. W Perugii naprawdę nie ma kto grać. Wilfredo Leon jeszcze nie doszedł do siebie, Tim Held to, z całym szacunkiem, nieco słabszy poziom...

"Biorę silne leki przeciwbólowe. Kiedy pierwszy raz to wypiłem, miałem spokój na 22 godziny i nic mnie nie bolało. Teraz jest tak, że proszę klubowych lekarzy, żeby zrobili coś, bym mógł przynajmniej przespać noc bez bólu. Czasami jest tak, że budzę się rano, nic nie robię, a ból jest nie do zniesienia . W tej chwili w klubie robimy wszystko, by utrzymać moje kolano w plus-minus normalnym stanie" - zdradził.

Kolega Semeniuka i Leona nie gryzł się w język. Kibice go krytykują

Nie brakuje też mocniejszych głosów. Siatkarski trener Piotr Łuka dosadnie napisał, że wywiad Ukraińca to przejaw "s***a we własne gniazdo". "Nie do pomyślenia kilka lat temu. Dywanik u szefów" - przekonywał. "Oni sobie mogą gadać do woli co chcą ale no powiedzmy sobie szczerze tam są dorośli ludzie więc powinni mieć trochę rozumu i wiedzieć że nie wyciąga się tego co dzieje się w klubie w mediach" - wtórowała jedna z internautek.