Ukraiński klub wynosi się z Krakowa. Woli mniejsze miasto

Barkom dostał się do polskiej ligi z bardzo prostej przyczyny - po ataku Rosji w Ukrainie zawieszono sportową działalność i liga siatkówki nie ukończyła sezonu. Choć później udało się przywrócić rozgrywki piłkarskie, a także siatkarskie, to zespół ze Lwowa dołączył do PlusLigi.

Barkom zagra w najmniejszej hali w Plus Lidze

Hala w Krakowie mogła pomieścić tysiąc osób i to był najmniejszy obiekt w Plus Lidze. Po przenosinach do Wielunia obiekt będzie jeszcze mniejszy. Na trybunach może zasiąść maksymalnie 609 osób. I na to zwrócili uwagę kibice siatkówki, że ta hala nie spełnia wymogów ligi dotyczących minimalnej pojemności. Wyjściem jest licencja warunkowa na gre na takim obiekcie.