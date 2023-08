Udany start młodych Polek w mistrzostwach świata. Są liderkami grupy

Mistrzostwa świata do lat 19 rozgrywane są co dwa lata od 1989 roku. Polki zakwalifikowały się po raz 11. Najlepiej spisały się w 2001 roku, kiedy zdobyły brązowe medale. W tej drużynie grały m. in. Anna Barańska, Joanna Kaczor, Izabela Żebrowska, Anna Podolec czy Milena Sadurek, późniejsze reprezentantki Polski seniorek.