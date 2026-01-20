Uciekł z Polski, potem wybrał Rosję. Amerykański siatkarz szokuje opinią o kraju Putina

Mimo że rosyjskie drużyny klubowe i reprezentacyjne znalazły się poza nawiasem rozgrywek międzynarodowych, nadal nie brakuje siatkarzy, których rosyjskie pieniądze kuszą do gry w tamtejszej lidze. W tym sezonie jednym z nich jest Micah Ma'a.

Amerykańskiego rozgrywającego przekonał Fakieł Nowy Urengoj. Ma'a nie przeszkadza wojna w Ukrainie wywołana napaścią rosyjskich wojsk na sąsiedni kraj. Co więcej, siatkarz publicznie zachwala Rosję.

Tarza się w śniegu i wszystko mu się podoba. Tak Micah Ma'a zachwyca się Rosją

Swoją opinią podzielił się w najnowszej rozmowie z rosyjskim portalem sport.business-gazeta.ru. Ma'a jednoznacznie ocenia kraj, w którym aktualnie występuje.

Cieszyłem się, że tu przyjechałem i zobaczyłem wszystko na własne oczy. Oczywiście wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione. To świetna liga, wspaniały kraj. Ciągle uczę się czegoś nowego o Rosji i cieszę się, że tu jestem

Ma'a przyznaje też, że podoba mu się rosyjska kultura. Jako jedyną niedogodność na miejscu wskazał opóźnienia lotów. Z powodu dużych odległości między miastami rosyjskie drużyny siatkarskie często podróżują bowiem na mecze samolotami.

Amerykański siatkarz uciekł z Polski. Teraz gra w kraju Putina

Ma'a, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu, do Rosji przeniósł się z Turcji. W poprzednich sezonach występował w Halkbanku Ankara, z którym przed rokiem wystąpił zresztą w Final Four Ligi Mistrzów w Łodzi.

Polskę zna dobrze, bo sam występował w PlusLidze - w GKS-ie Katowice. Rozstał się jednak z klubem w kontrowersyjnych okolicznościach. A właściwie należałoby napisać, że uciekł z Polski.

"Był naszym bardzo mocnym punktem. W szatni została nawet jego torba z rzeczami i sprzętem. Raczej nie miał więc planów, by nie wracać do klubu" - mówił wtedy w rozmowie z Interia Sport Grzegorz Słaby, ówczesny trener GKS-u.

Mimo ważnego kontraktu latem 2022 r. Ma'a nie pojawił się jednak na początek przygotowań do nowego sezonu. Wcześniej przez agenta rozpoczął negocjacje w sprawie zerwania kontraktu, a gdy nie doszedł do porozumienia z polskim klubem, sam poinformował o zerwaniu kontraktu, przysyłając do Katowic maila ze swoim oświadczeniem.

GKS skierował sprawę do FIVB, która jednak dopuściła zawodnika do gry w Turcji. Teraz nikt nie robił mu przeszkód przy przenosinach do Rosji.

A jedną z rzeczy, która podoba mu się w kraju rządzonym przez Władimira Putina, jest śnieg. Dla siatkarza wychowanego na Hawajach okazuje się sporą atrakcją.

- Naprawdę wszystko mi się podoba. Teraz jest tu dużo śniegu, zwłaszcza w Nowym Urengoju. Z żoną świetnie się bawimy, tarzając się w śniegu każdego dnia. Uwielbiamy to - mówi Ma'a.

Wiele wskazuje jednak na to, że mimo tylu zachwytów na jednym sezonie w Rosji się skończy. Tamtejsze media zapowiadają bowiem, że w przyszłym sezonie Ma'a wróci do Turcji, by grać w Galatasaray Stambuł.

Micah Ma'a występuje na pozycji rozgrywającego CEV.eu materiały prasowe

Micah Ma'a (z lewej) w barwach Halkbanku Ankara CEV.eu materiały prasowe

Micah Ma'a w barwach reprezentacji USA Volleyball World materiały prasowe

