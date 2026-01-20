Partner merytoryczny: Eleven Sports

Uciekł z Polski, potem wybrał Rosję. Amerykański siatkarz szokuje opinią o kraju Putina

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Z Polską rozstawał się w kontrowersyjnych okolicznościach, bo skusiły go tureckie pieniądze. W tym sezonie zarabia na życie w Rosji i jest zachwycony tym, co zastał na miejscu. Micah Ma'a, amerykański siatkarz, podzielił się właśnie opinią na temat życia w Rosji. - To świetna liga, wspaniały kraj - twierdzi w rozmowie z portalem sport.business-gazeta.ru. Na tym zresztą nie kończą się jego zachwyty krajem, który napadł sąsiada i od niemal czterech lat prowadzi wojnę w Ukrainie.

Po lewej stronie sportowiec w stroju drużyny siatkarskiej Halkbank z zaciśniętą pięścią, po prawej mężczyzna w garniturze mówi przy mikrofonie, trzymając kartki z notatkami.
Micah Ma'a jest zachwycony życiem w kraju rządzonym przez Władimira Putina PAP/EPA/RAMIL SITDIKOV / POOL / CEV.euPAP/EPA

Mimo że rosyjskie drużyny klubowe i reprezentacyjne znalazły się poza nawiasem rozgrywek międzynarodowych, nadal nie brakuje siatkarzy, których rosyjskie pieniądze kuszą do gry w tamtejszej lidze. W tym sezonie jednym z nich jest Micah Ma'a.

Amerykańskiego rozgrywającego przekonał Fakieł Nowy Urengoj. Ma'a nie przeszkadza wojna w Ukrainie wywołana napaścią rosyjskich wojsk na sąsiedni kraj. Co więcej, siatkarz publicznie zachwala Rosję.

    Tarza się w śniegu i wszystko mu się podoba. Tak Micah Ma'a zachwyca się Rosją

    Swoją opinią podzielił się w najnowszej rozmowie z rosyjskim portalem sport.business-gazeta.ru. Ma'a jednoznacznie ocenia kraj, w którym aktualnie występuje.

    Cieszyłem się, że tu przyjechałem i zobaczyłem wszystko na własne oczy. Oczywiście wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione. To świetna liga, wspaniały kraj. Ciągle uczę się czegoś nowego o Rosji i cieszę się, że tu jestem
    twierdzi Amerykanin.

    Ma'a przyznaje też, że podoba mu się rosyjska kultura. Jako jedyną niedogodność na miejscu wskazał opóźnienia lotów. Z powodu dużych odległości między miastami rosyjskie drużyny siatkarskie często podróżują bowiem na mecze samolotami.

    Amerykański siatkarz uciekł z Polski. Teraz gra w kraju Putina

    Ma'a, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu, do Rosji przeniósł się z Turcji. W poprzednich sezonach występował w Halkbanku Ankara, z którym przed rokiem wystąpił zresztą w Final Four Ligi Mistrzów w Łodzi.

    Polskę zna dobrze, bo sam występował w PlusLidze - w GKS-ie Katowice. Rozstał się jednak z klubem w kontrowersyjnych okolicznościach. A właściwie należałoby napisać, że uciekł z Polski.

    "Był naszym bardzo mocnym punktem. W szatni została nawet jego torba z rzeczami i sprzętem. Raczej nie miał więc planów, by nie wracać do klubu" - mówił wtedy w rozmowie z Interia Sport Grzegorz Słaby, ówczesny trener GKS-u.

    Mimo ważnego kontraktu latem 2022 r. Ma'a nie pojawił się jednak na początek przygotowań do nowego sezonu. Wcześniej przez agenta rozpoczął negocjacje w sprawie zerwania kontraktu, a gdy nie doszedł do porozumienia z polskim klubem, sam poinformował o zerwaniu kontraktu, przysyłając do Katowic maila ze swoim oświadczeniem.

      GKS skierował sprawę do FIVB, która jednak dopuściła zawodnika do gry w Turcji. Teraz nikt nie robił mu przeszkód przy przenosinach do Rosji.

      A jedną z rzeczy, która podoba mu się w kraju rządzonym przez Władimira Putina, jest śnieg. Dla siatkarza wychowanego na Hawajach okazuje się sporą atrakcją.

      - Naprawdę wszystko mi się podoba. Teraz jest tu dużo śniegu, zwłaszcza w Nowym Urengoju. Z żoną świetnie się bawimy, tarzając się w śniegu każdego dnia. Uwielbiamy to - mówi Ma'a.

      Wiele wskazuje jednak na to, że mimo tylu zachwytów na jednym sezonie w Rosji się skończy. Tamtejsze media zapowiadają bowiem, że w przyszłym sezonie Ma'a wróci do Turcji, by grać w Galatasaray Stambuł.

      Dwóch siatkarzy drużyny Halkbank w biało-niebieskich strojach świętuje zdobycie punktu podczas meczu, jeden z nich z szeroko rozłożonymi ramionami wyraża radość i entuzjazm na twarzy.
      Micah Ma'a występuje na pozycji rozgrywającegoCEV.eumateriały prasowe
      Dwóch siatkarzy drużyny w niebiesko-białych strojach, jeden wyraża emocje głośnym okrzykiem, drugi schyla głowę i opuszcza boisko. W tle fragment siatki oraz publiczność.
      Micah Ma'a (z lewej) w barwach Halkbanku AnkaraCEV.eumateriały prasowe
      Zawodnik siatkarski ubrany w biały strój z numerem 14 wykonuje odbicie oburącz, skupiając wzrok na piłce unoszącej się nad jego głową, w tle widoczni rozmyci kibice i kolorowe trybuny.
      Micah Ma'a w barwach reprezentacji USAVolleyball Worldmateriały prasowe
