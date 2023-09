Tyle lat czekania. To może być historyczny turniej dla Polski

Po zaledwie czterech dniach odpoczynku polskie siatkarki wracają do treningów. W poniedziałek w Spale rozpoczynają zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. O przepustki do Paryża biało-czerwone będą walczyć w łódzkiej Atlas Arenie. To wielka i historyczna szansa na powrót Polek na igrzyska olimpijskie, chociaż w ich wypadku taką szansę stanowi tez miejsce w światowym rankingu.