Tuż po zwycięstwie Grbić powiedział to Leonowi. Wystarczyło jedno zdanie

Równie dobrą grę pokazali podopieczni Nikoli Grbicia, którzy przełamali "słoweńską klątwę" pokonując półfinałowych rywali 3:1 . Jednym z ojców tego sukcesu był Wilfredo Leon, który wszedł na wyżyny swoich umiejętności i poprowadził naszą kadrę do ważnego zwycięstwa . 25 punktów nie pozostawiło najmniejszych złudzeń, kto był najjaśniejszą z plejady polskich gwiazd. Sam zawodnik w wywiadzie pomeczowym otwarcie przyznał, że jest bardzo ambitny i może pokazać znacznie więcej.

Wiadomo, co Grbić powiedział Wilfredo Leonowi tuż po meczu. Wyjątkowe słowa

Szkoleniowiec polskiej drużyny narodowej docenił klasę swojego przyjmującego, obsypując go komplementami tuż po zakończeniu zaciętego spotkania ze Słowenią. Serb dał mu jasno do zrozumienia, że liczy właśnie na taką odsłonę Wilfredo Leona .

Sam zawodnik bardzo pozytywnie odebrał słowa swojego trenera dając do zrozumienia, że miały one realny wpływ na jego późniejsze samopoczucie. We wcześniejszych wywiadach przyjmujący jasno deklarował, że nie zadowoli się kolejnym brązowym medalem. W rozmowie z naszym portalem wyraźnie przekazał, że nie będzie zadowolony dopóki reprezentacja Polski nie zdobędzie złotego krążka.