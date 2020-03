Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarzy, który w najbliższy weekend miał odbyć się w Katowicach, został przełożony z powodu pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koronawirus w świecie sportu. Czy największe imprezy tego roku zostaną odwołane? Wideo INTERIA.TV

We wtorek rząd podjął decyzję o odwołaniu imprez masowych na terenie całego kraju. Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki postanowił wówczas, że rozgrywki ligowe będą kontynuowane, ale przy pustych trybunach. To samo miało dotyczyć turnieju finałowego Pucharu Polski.



W związku z pogarszającą się sytuacją i zwiększoną liczbą osób zarażonych koronawirusem w Polsce, w czwartek zawieszono do odwołania mecze PlusLigi, Ligi Siatkówki Kobiet i 1. ligi. Trwały natomiast dyskusje, co zrobić z Pucharem Polski. Ostatecznie jednak zdecydowano o przełożeniu turnieju.



Reklama

"Liczymy, że po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, uda się znaleźć dogodny termin do rozegrania turnieju i wyłonienia triumfatora rozgrywek edycji 2020" - czytamy w komunikacie PLS.

W turnieju finałowym wystąpią: obrońca trofeum Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Trefl Gdańsk, PGE Skra Bełchatów i Verava Warszawa Orlen Paliwa.

RK