Tureccy kibice wzięli Fornala na cel. Nie mogą mu darować

Fornal na nagrywanych przez siebie vlogach wyjaśniał, że nie zwiedzał Ankary poza przyjazdem jego rodziców i innych bliskich osób. Skupiał swoją uwagę przede wszystkim na grze w siatkówkę, nagrywaniu kolejnych odcinków vloga, gotowaniu i graniu w gry. Przyznał też, że niezbyt posmakowała mu turecka kuchnia i że tureccy kierowcy jeżdżą jak szaleni. Zdaje się, że te kilka uwag rozpaliło żywą niechęć niektórych miejscowych kibiców.

Tomasz Fornal wraca do Polski po tureckiej przygodzie

To był eksperyment na jeden sezon i już się skończył - Tomasz Fornal grał dla Ziraatu Bankasi Ankara przez niecały rok. Chciał w ten sposób spróbować gry za granicą i na własnej skórze przekonać się, jak wyglądają inne warunki niż te, które prezentuje polska siatkówka. Wielokrotnie opowiadał o tym, że czuje się zaopiekowany przez klub i że widzi, jak duże pieniądze są wkładane w siatkówkę na miejscu.

Jednocześnie widać było, że tęskni za Polską i już niebawem do niej wróci. Według medialnych doniesień od nowego sezonu ma grać dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Póki co siatkarz wrócił do Polski po meczach Final Four Ligi Mistrzów i cieszy się trzytygodniowym urlopem, który otrzymał od Nikoli Grbicia.

Tomasz Fornal skrytykowany przez tureckich kibiców

"Dziękuję za cały sezon. Osiągnęliśmy piękne sukcesy. W Turcji zdobyliśmy 3 puchary, tutaj brązowy medal. Przegraliśmy tylko 3 mecze. Z tego możemy być tylko szczęśliwi i dumni. (...) Tak, to był komunikat pożegnalny" - mówił w wywiadzie dla Canli TRT Sport Tomasz Fornal. Jego wypowiedź trafiła do mediów społecznościowych i wywołała niemałą burzę, mimo że nie zawierała w sobie żadnych kontrowersyjnych treści, udzielił jej jednak w koszulce Jakuba Kochanowskiego, którą dostał po meczu.

"Co ty sobie wyobrażasz, ku**a, ile razy mówiłeś, zrozumieliśmy, wystarczy, odchodzisz… mamy ci paść do stóp i błagać, żebyś nie odchodził, o to ci chodzi?", "Niech zakażą mu wjazdu do Turcji, ile razy ją oczerniał", "Z taką niecierpliwością na ciebie czekaliśmy, szkoda, zero profesjonalizmu", "Uwolniliśmy się od najbardziej przehypowanego gracza na świecie, który nie ma żadnych dodatkowych zalet" - pisali niektórzy tureccy kibice. Widać, że ostatecznie wielu z nich nie miało ciepłych uczuć względem polskiego siatkarza.

Nikola Grbić i Tomasz Fornal

