Trzygodzinny maraton na mistrzostwach Europy. Zadecydował tie-break

W grupie B, w której występują Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Słowenia i Ukraina, spotkania odbywają się w Warnie. W inauguracyjnym meczu gospodarze mierzyli się z Hiszpaniami i mimo wsparcia miejscowych kibiców była to dla nich trudna przeprawa. Hiszpanie od początku radzili sobie znacznie lepiej i wygrali pierwszego seta oddając rywalom zaledwie 17 piłek. Wprawdzie do wyniku 11:11 set był wyrównany, ale później gra toczyła się już tylko pod dyktando jednej drużyny. W drugiej partii scenariusz był dość podobny - Hiszpania prowadziła jednym punktem, 16:15, by następnie uciec rywalom na 2-3 punkty przewagi. Przy 23:21 Bułgarzy mogli mieć jeszcze nadzieję, jednak Hiszpanie wygrali dwie kolejne piłki i skończyli seta.