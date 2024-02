Trzy wygrane sety nie wystarczyły. Nokaut i zwrot akcji w polskiej bitwie w pucharach

Po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Asseco Resovia była w świetnej sytuacji . Do awansu wystarczały jej dwa wygrane sety. Gospodarze potrzebowali wygranej za trzy punkty, a potem zwycięstwa w dodatkowym, tzw. złotym secie .

Pomogły w tym zagrywki Mateusza Bieńka . Reprezentacyjny środkowy nic nie zrobił sobie nawet z przerwy, o którą poprosił trener rywali, i popisał się asem serwisowym tuż po niej. Świetną partię rozgrywał jednak przede wszystkim Butryn . Atakujący zawiódł w pierwszym spotkaniu, ale tym razem już w pierwszym secie zdobył trzy punkty zagrywką. To była seria świetnych serwisów, a jego zespół wygrał 25:19.

Aluron CMC Warta Zawiercie nie do zatrzymania. Serwis bronią gospodarzy

Zawiercianie przebijali się do ćwierćfinału od pierwszych rund. Po drodze pokonali czterech przeciwników, w poprzedniej rundzie dwukrotnie ograli Allianz Milano. Asseco Resovia trafiła zaś do Pucharu CEV z Ligi Mistrzów - to efekt trzeciego miejsca w grupie B.