Trzy sezony i koniec. Rewolucja w klubie Kurka, nadeszło potwierdzenie

Nie tak swój powrót do ligi japońskiej wyobrażał sobie Bartosz Kurek. Polak co prawda imponował indywidualnymi występami, ale wraz z kolegami nie osiągnął spektakularnego wyniku. Wszyscy zapewne liczyli na zdecydowanie więcej niż zakończenie sezonu w ćwierćfinale. Stołeczni nawet nie nawiązali wyrównanej walki z JTEKT Stings. Oba mecze z wyżej notowanymi oponentami zakończyły się przegranymi 0:3.

Kto wie, być może właśnie przez to dochodzi w azjatyckim zespole do prawdziwej rewolucji. Bo tak należy nazwać odejście trenera, który z siatkarzami z Tokyo pracował w trzech ostatnich sezonach. Kasper Vuorinen niebawem jednak dołączy do innej ekipy. Komunikat o rozstaniu już pojawił się na stronie klubowej. Great Bears będą przede wszystkim mu wdzięczni za pierwsze w historii mistrzostwo Japonii.

Tokyo Great Bears zostali bez trenera. Niebawem poznamy nazwisko następcy

"Kiedy dołączyłem do Great Bears, byłem silnie zafascynowany ogromnym potencjałem klubu i silną wolą rozwoju. Czuję, że wspólnie z wszystkimi, byliśmy w stanie zbliżyć się do naszego "Siatkarskiego Marzenia". Rozwój młodych zawodników, obecność doświadczonych zawodników i doświadczenie pracy z zawodnikami o zróżnicowanym pochodzeniu były ogromnym atutem zarówno dla zespołu, jak i dla mnie" - przyznał fiński trener.

Przygotował on zresztą dla kibiców naprawdę długą wiadomość. "Jestem dumny, że zbudowałem z Wami wyjątkową więź dzięki naszym stylom gry, wyjątkowemu charakterowi zespołu i naszej pasji do siatkówki. Siatkówka to sport, który może być świetną rozrywką, a my zawsze dążyliśmy do tego, by być drużyną atrakcyjną zarówno dla tych, którzy grają, jak i dla tych, którzy ją oglądają" - dodał we fragmencie skierowanym do fanów.

Nazwisko następcy Fina nie zostało jeszcze podane. Działacze mają trochę czasu, ponieważ dopiero niebawem rozpocznie się sezon reprezentacyjny.

