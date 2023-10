Trzy miesiące temu Polak doznał otwartego złamania, teraz ma medal mistrzostw świata

Wielki sukces polskich siatkarzy. Historyczny medal dla Polski

Zapisaliśmy się w historii. To jest jak sen. Po półfinale miałem najgorszy dzień w moim życiu, ale teraz jest ten najlepszy. Po przegraniu półfinału dużo myśleliśmy o tym jak zbudować to wszystko od zera. Dzisiejszy mecz był bardzo trudny, szczególnie w naszych głowach. To był też ostatni mecz w tym turnieju, nasz ósmy, więc czuliśmy zmęczenie

- To niesamowite grać przed tymi kibicami i zdobyć tutaj medal, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zagraliśmy od początku do samego końca, do tego ostatniego meczu, bardzo dobrą siatkówkę. W półfinale byliśmy bardzo bliscy pokonania Szwedów, ale nie wiem, może nie zasłużyliśmy na to, by zagrać w finale, ale na pewno zasłużyliśmy na ten brązowy medal. Oczyściliśmy nasze głowy po półfinałowym meczu. Jestem dumny z naszego zespołu i teraz czas świętować to zwycięstwo - mówił Łosiak.