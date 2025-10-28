Trzeci mecz Fornala w Turcji i taka historia. Polak "rozpoczął walkę". Zaskakująca reakcja rywali

Tomasz Fornal bardzo szybko wkomponował się w drużynę Ziraat Bankasi Ankara. Reprezentant Polski ma za sobą trzy spotkania na tureckiej ziemi. We wtorek klub 28-latka zmierzył się na wyjeździe z Gebze Belediyespor. Pierwszy set zakończył się zaskakującym wynikiem. Później Fornal i jego koledzy odpowiedzieli najlepiej jak potrafili. Polak okazał się prawdziwym bohaterem.