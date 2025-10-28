Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzeci mecz Fornala w Turcji i taka historia. Polak "rozpoczął walkę". Zaskakująca reakcja rywali

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Tomasz Fornal bardzo szybko wkomponował się w drużynę Ziraat Bankasi Ankara. Reprezentant Polski ma za sobą trzy spotkania na tureckiej ziemi. We wtorek klub 28-latka zmierzył się na wyjeździe z Gebze Belediyespor. Pierwszy set zakończył się zaskakującym wynikiem. Później Fornal i jego koledzy odpowiedzieli najlepiej jak potrafili. Polak okazał się prawdziwym bohaterem.

Tomasz Fornal błyszczy w lidze tureckiej
Tomasz Fornal błyszczy w lidze tureckiejMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP/ X.com/TemmzvolleyAFP/INTERIA.PL

Tomasz Fornal zamienił Jastrzębski Węgiel na Ziraat Bankasi Ankara, a więc czołowy zespół ligi tureckiej. Reprezentant Polski kapitalnie rozpoczął swoją przygodę w nowym klubie, bowiem już w pierwszym występie wywalczył Superpuchar Turcji. 28-latek kilka dni później zadebiutował w rozgrywkach ligowych. W meczu przeciwko Fenerbahce zdobył 13 punktów, a jego zespół zwyciężył 3:1.

Co za mecz Fornala. Polak "rozpoczął walkę"

We wtorek Ziraat rozegrał kolejne ligowe spotkanie. Przeciwnikiem zespołu Fornala było Gebze Belediyespor. 28-latek urodzony w Krakowie ponownie potwierdził wysoką dyspozycję. Zdobył 19 punktów (najwięcej w całym zespole - przyp. red). Miał 64 procent skuteczności w ataku i 29 proc. pozytywnego przyjęcia.

W internecie opublikowane zostało nagranie okraszone opisem "Tomasz Fornal rozpoczął walkę". Widać na nim, jak 28-latek zderzył się z jednym z rywali. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Między zawodnikami obu drużyn wywiązała się dyskusja, ale było widać sporo śmiechu.

Drużyna Fornala wygrała całe spotkanie 3:1, choć pierwszego seta przegrała 26:28. Następne trzy sety padły łupem Ziraatu (25:15, 25:17, 25:19).

Ziraat Bankasi Ankara po dwóch kolejkach jest liderem ligi tureckiej.

Zobacz również:

Wilfredo Leon
Reprezentacja siatkarzy

Tyle wyniosła pierwsza wypłata Wilfredo Leona, kwota szokuje. "Takie było moje życie"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Tomasz Fornal: Leonowi piłka dziś nie siedziała, ale w następnym meczu może zrobić 8 asów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriały prasowe
Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych koszulkach, jeden z nich patrzy w górę z wyrazem skupienia, drugi zwraca się do niego, prawdopodobnie przekazując uwagi podczas meczu.
Tomasz Fornal w reprezentacji PolskiPiotr MatusewiczEast News
Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w zielony strój z polską flagą i logo sponsorów, skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle rozmazani inni zawodnicy.
Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja