Trzeci kraj współgospodarzem siatkarskich MŚ? "Rozmowy wciąż trwają"

- Pan premier powiedział o Polsce i Słowenii ale rozmowy cały czas w tej sprawie trwają. Na razie wiemy, że na Śląsku odbędą się mecze grupy "polskiej" i "ukraińskiej". Jeśli okaże się, że jest szansa na więcej, to będziemy rozmawiać - stwierdził Sebastian Świderski, prezes PZPS.

Jak będzie wyglądać plan gier w Polsce?

- W Katowicach zostanie rozegrana grupa "polska" i "ukraińska". Będą grały mecze w dni na przemian. Na mecze 1/8 i 1/4 finału druzyny, które się zakwalifikują przemieszczą się do Gliwic. Tam odbędzie się sześć spotkań a później nastąpi powrót na mecze półfinałowe i finałowe do Spodka. W Gliwicach nie będzie meczów grupowych. Założenie jest takie, żeby reprezentacja Polski przyjechała do Spodka i do końca tutaj grała - dodano.

- 26 sierpnia zaczynamy rozgrywki grupowe w Katowicach. Finały - w dniach 10-11 września, również w tym mieście. Nie może być lepszej daty, Katowice akurat obchodzą urodziny - cieszy się Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.