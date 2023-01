Semeniuk dołączył do Perugii przed początkiem tego sezonu i jeszcze ani razu nie zaznał w nowym klubie goryczy porażki. Zespół, który w tym sezonie prowadzi Andrea Anastasi , jest nie do zatrzymania na wszystkich frontach. Niedzielna wygrana z zespołem z Padwy to już 27. zwycięstwo z rzędu. W tym sezonie z Perugią nie wygrał jeszcze nikt.

- To nie był łatwy mecz, nie błyszczeliśmy. Ale ważne jest, że zabieramy do domu komplet punktów. Moim zmartwieniem było to, że chłopcy nie są w najlepszej dyspozycji fizycznej, ale otrzymałem na to dobrą odpowiedź, więc jestem usatysfakcjonowany - ocenił spotkanie Anastasi, cytowany przez portal volleynews.it.