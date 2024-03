Trwa desperacka walka polskiego klubu. Siatkarz potrzebował pomocy, to był koniec

Czarni przez wielu już od dawna są skazywani na spadek. Od miesięcy okupują ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi i ich walka o utrzymanie wyglądała na desperacką. Po poniedziałkowym zwycięstwie mają już jednak tyle samo zwycięstw, co Cuprum Lubin .

Beniaminkowi z Częstochowy nie dali większych szans. W szóstce przeciwników po raz pierwszy w tym sezonie zabrakło Damiana Koguta . Jego miejsce zajął Norweg Oskar Espeland . To gospodarze od początku jednak przeważali. Kiedy zablokowali atak przyjmującego ze Skandynawii, prowadzili już 11:7.

Rafał Buszek zakończył seta. Świetna partia Czarnych Radom

Czarni Radom nadal w grze o utrzymanie. Beniaminek przełamany

Czarni znakomicie radzili sobie w ataku, utrzymując skuteczność w okolicach 70 procent. Hudziak na trzeciego seta zdecydował się na zmiany. Do rezerwy powędrował między innymi Dulski, którego zastąpił Mateusz Borkowski. Atakujący dobrze wprowadził się do gry i tym razem to goście odskoczyli rywalom. Po asie serwisowym Rafała Sobańskiego prowadzili 9:7.