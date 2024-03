Pierwszy mecz obu drużyn w Kaliszu zakończył się bowiem gładkim zwycięstwem Chemika 3:0. Przed drugim spotkaniem trener policzanek Marco Fenoglio zdecydował się na trzy zmiany w podstawowym składzie. Do szóstki wskoczyły Saliha Sahin , Dominka Pierzchała i Elizabet Inneh-Varga . Po wyrównanym początku gospodynie odskoczyły na dwa punkty przy stanie 7:5. Przewaga wzrosła do czterech "oczek", kiedy blok Chemika zatrzymał atak Aleksandry Rasińskiej .

Dobre zagrywki kaliszanek zmniejszyły jednak ich straty do punktu. Policzanki jeszcze raz odskoczyły, prowadziły 16:12. Ale po sprytnym zagraniu, którym popisała się Lucija Mlinar , MKS prowadził 21:19. Do tego doszły dobre zagrywki Karoliny Fedorek i kaliszanki miały cztery punktu zapasu. Wynik na 25:21 ustaliła Mlinar - spotkanie zaczęło się więc sensacyjnie .

MKS Kalisz znów się postawił. Zmiany w Chemiku Police

Chemik walczy o medale w TAURON Lidze, ale również o przetrwanie klubu. Kilka dni temu tytularny sponsor klubu, czyli Grupa Azoty, oficjalnie ogłosił, że w 2024 roku nie będzie wspierać drużyny . To stawia pod znakiem zapytania nie tylko grę w przyszłym sezonie, ale nawet dokończenie obecnego .

Problemy faworytek trwały, Fenoglio wprowadził na boisko Brunę Honorio. A na tablicy wyników pojawił się remis. Kiedy Chemik przegrywał 14:15, Włoch poprosił o przerwę. Po niej to policzanki odskoczyły na dwa punkty, drużynę do siebie wezwał więc Przemysław Michalczyk, trener kaliszanek. Chemik nie dał się już jednak dogonić. Ostatnie punkty to dzieło zagrywki Pierzchały i bloku Honorio - skończyło się wygraną 25:18.