Trenował polskich siatkarzy, obejmie nową kadrę. Zaskakujący wybór znanego trenera

Raul Lozano pokonał 23 kandydatów. Ukraińcom spodobała się jego "chęć pomocy w trudnym czasie"

Jak przekonuje ukraińska federacja, 67-letni Raul Lozano był jednym z 24 kandydatów na selekcjonera kadry. To szkoleniowiec z długą listą sukcesów. Część z nich odniósł z polską kadrą. To pod jego wodzą po latach Polska wróciła na podium mistrzostw świata, zdobywając srebrny medal w 2006 r. w Japonii. Rok później "Biało-Czerwoni" zajęli czwarte miejsce w Lidze Światowej, w 2008 r. z Lozano u sterów dotarli do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Pekinie.