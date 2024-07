Trenował polską kadrę, a teraz odchodzi. Oficjalny komunikat

Blain spędził w Japonii aż siedem lat. Przez pierwsze cztery był asystentem głównego trenera Yuichiego Nakagaichiego, a potem samodzielnie objął stanowisko szkoleniowca kadry narodowej. To za jego kadencji azjatycki zespół wrócił na szczyt i osiągał ogromne sukcesy.

Philippe Blain odejdzie po igrzyskach

Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że to ostatni rok Blaina z kadrą Japonii. Jak dotąd nie poinformowano, kiedy dokładnie się to stanie, ale teraz Francuz przekazał, że przeprowadzi się do Korei niedługo po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Chciałby jeszcze zobaczyć, jak drużynie, którą przez lata zbudował, udaje się osiągnąć sukces.