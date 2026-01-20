Trener uderzył siatkarkę i rozpętała się burza. Jest reakcja zawodniczki

Spotkanie siatkarek Fenerbahce Stambuł z Zeren Spor, rozgrywane w ostatnią sobotę, obfitowało w emocje. Po pięciu setach rywalizacji wicelider tabeli Sultanlar Ligi niespodziewanie przegrał z niżej notowanym przeciwnikiem. Ale nie sam wynik wzbudził po meczu najwięcej komentarzy.

Uwagę tureckich kibiców przykuł filmik krążący w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak trener Fenerbahce Marcello Abbondanza uderza w ramię Melissę Vargas, atakującą drużyny. Sytuację można obejrzeć na poniższym wideo.

Dziwna sytuacja w trakcie meczu siatkarek. Działacz tłumaczy trenera

Niecodzienne i niepokojące sceny wywołały burzę wśród tureckich kibiców. Część z nich domagało się wyciągnięcia konsekwencji wobec włoskiego szkoleniowca, który od końcówki poprzedniego sezonu prowadzi drużynę.

Zupełnie inaczej do sytuacji podchodzi jednak Orhan Demirel, sekretarz generalny klubu. Jego zdaniem krążące po sieci wideo jest niewłaściwie interpretowane.

- Pokazali mi nagranie i rozmawiałem z Edą [Erdem, kapitan drużyny], Marcello i Vargas. Piętnaście sekund przed tą akcją Vargas zdobyła punkt blokiem, zmuszając Zeren do wzięcia przerwy. Marcello też jest częścią rodziny, to jest rodzina, więc nie sądzę, żeby istniał powód, by interpretować to negatywnie - twierdzi działacz Fenerbahce.

Melissa Vargas uderzona przez trenera? "Chcę wyjaśnić"

Sytuacja odbiła się jednak na tyle głośnym echem, że w końcu głos w sprawie postanowiła zabrać sama Vargas. Również ona nie odbiera zachowania Abbondanzy w negatywny sposób, o czym napisała w relacji na Instagramie.

"Od kiedy zobaczyłam tę informację w mediach społecznościowych, pojawiło się wiele komentarzy, chcę więc wyjaśnić sytuację. Po tym, jak wykonałam blok i wymusiłam na rywalkach, by wzięły przerwę, dotknięcie mojego ramienia przez naszego trenera miało oznaczać gratulacje i motywację. To odzwierciedlenie wysiłku, walki i silnego ducha zespołu, który łączy nas w koszulce Fenerbahce. W tej drużynie jesteśmy rodziną" - przekonuje Vargas.

25-letnia atakująca urodziła się na Kubie, ale od kilku sezonów reprezentuje Turcję. W przegranym meczu z Zeren Spor zdobyła 28 punktów. W Fenerbahce występuje również polska siatkarka Agnieszka Korneluk. Środkowa w przywołanym spotkaniu pojawiła się jednak na boisku tylko w ramach krótkiej zmiany.

Już we wtorek Fenerbahce rozegra kolejny mecz w ramach Sultanlar Ligi. Rywalem będzie Besiktas Stambuł, w którym występuje polska atakująca Julia Szczurowska.

