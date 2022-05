Trener siatkarek zdyskwalifikowany za rasizm. Pozwolił sobie na zbyt wiele

Andriej Woronkow to znany rosyjski trener siatkówki, który pełni funkcję głównego szkoleniowca Lokomotiwu Kaliningrad. Wcześniej znany był przede wszystkim z roli trenera reprezentacji Rosji, z którą między innymi zwyciężył w mistrzostwach Europy oraz Lidze Światowej w 2013 roku.

Teraz Woronkow wpadł w spore kłopoty. Wszystko przez jego rasistowskie odzywki pod adresem czarnoskórej Kubanki Ailamy Cese Montalvo.

Czytaj też: Siatkarskie diamenty rozdane. Wielka gala i plejada gwiazd

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gala 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki: Grupa Azoty ZAK S.A. z nagrodą "Diament 20-lecia PLS". WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Woronkow ukarany!

Do zdarzenia doszło 12 maja podczas meczu o mistrzostwo Rosji. To wtedy trener zwrócił się do swojej zawodniczki słowami "dlaczego łapiesz znowu tę małpę?". Wszystko zostało nagrane, a zachowanie szkoleniowca zostało skierowane pod analizę do komisji dyscyplinarnej przez jej klub - Urałoczki Jekaterynburg.

Komitet Wykonawczy Rosyjskiej Federacji Siatkarskiej podjął decyzję o dyskwalifikacji Woronkowa na dwa lata. Kara dotyczy turniejów organizowanych przez krajową federację. Nie wyklucza to 55-latka z prowadzenia treningów. Woronkow może jeszcze odwołać się od decyzji.

Lokomotiw zdecydował się na publiczne przeprosiny Kubanki. Sam trener nie chciał jednak komentować swojego zachowania.