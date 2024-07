Trener rywali Polaków nie wytrzymał przed igrzyskami. Poszedł w ślady Nikoli Grbicia

Mimo że trenerzy wszystkich reprezentacji biorących udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu musieli już podać składy na turniej, nie ustają emocje wokół kontrowersyjnych przepisów dotyczących liczby zawodników dostępnych we Francji. Trenerzy będą mieć do dyspozycji 13 siatkarzy, z czego ostatni może dołączyć do drużyny dopiero w przypadku kontuzji kolegi z podstawowego składu. Tydzień przed igrzyskami oliwy do ognia dolał trener włoskich siatkarzy. "To brak szacunku dla naszego sportu" - twierdzi Ferdinando De Giorgi w rozmowie z portalem volleyball.it.