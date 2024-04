Trener przesadził ze zmianami? Niespodzianka w PlusLidze, kolejny siatkarz kontuzjowany

Rzeszów czy Warszawa? Siatkarze Bogdanki LUK Lublin przed ostatnim meczem fazy zasadniczej mogli "wybrać" sobie rywala w ćwierćfinale PlusLigi. To była ostatnia niewiadoma przed grą o medale. Do gry z czwartą w tabeli Asseco Resovią lublinianie potrzebowali wygranej w Katowicach. Ta sztuka im się jednak nie udała, kończą na szóstej pozycji. O przepustkę do strefy medalowej klub, który ma wkrótce wzmocnić Wilfredo Leon, zagra z Projektem Warszawa. Resovia zmierzy się z kolei z Treflem Gdańsk.

