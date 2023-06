Trener odpowiada reprezentantowi Polski. Nie zauważył jego problemów?

Kamil Semeniuk trafił do Perugii latem 2022 roku. Przychodził do jednego z najbogatszych klubów świata w glorii MVP zwycięskiego finału Ligi Mistrzów. Po zdobyciu drugiego z rzędu trofeum z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle został też wybrany najlepszym siatkarzem Europy .

Trafił do klubu, w którym kapitanem był inny reprezentant Polski Wilfredo Leon , a trenerem były selekcjoner “Biało-Czerwonych". Drużyna pod wodzą Anastasiego długo była niepokonana, ale w kluczowym momencie sezonu wpadła w kryzys. W 10 dni przegrała szansę na wygranie Ligi Mistrzów i włoskiej SuperLegi . W dodatku w końcówce sezonu przegrała walkę o piąte miejsce na ligowym podwórku , co wykluczyło ją z gry w europejskich pucharach w kolejnym sezonie.

- Każdy do dzisiaj się zastanawia, jak to się stało, że po serii ponad 30 zwycięstw nasza gra zaczęła kuleć i wszystko przestało działać - stwierdził po sezonie Semeniuk w rozmowie z “Super Expressem". Zgłosił też zastrzeżenia do treningów drużyny. - Trzeba dobrego trenera, który będzie chciał nad tym pracować i tego pilnować. Tymczasem zdarzały się sytuacje, że niektórzy przychodzili na siłownię i nie wiadomo było, czy są w pracy, czy na spotkaniu z kolegami, bo wychodzili po półgodzinie, czterdziestu pięciu minutach.