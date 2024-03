Trener mistrzów olimpijskich obejmie posadę w Polsce? Wielkie nazwisko na giełdzie

To odbiło się na wynikach. Grupa Azoty ZAKSA już w barażu o ćwierćfinał pożegnała się z Ligą Mistrzów. Przegrała z Halkbankiem Ankara i zakończyła niezwykłą serię trzech z rzędu triumfów w najważniejszym europejskim pucharze. Słabiej spisywała się też w PlusLidze, za co posadą zapłacił szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo. Do zmiany doszło też na czele klubu, odwołany został bowiem prezes Piotr Szpaczek.

