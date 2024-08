Trener Amerykanów wprost o porażce na igrzyskach. "To rozdziera serce"

Polscy siatkarze już przeszli do historii polskiego sportu. Środowa wygrana z Amerykanami już gwarantuje im drugi w historii męskiej siatkówki olimpijski medal . A może być jeszcze lepiej - w sobotę zagrają z Francją o powtórzenie wyczynu legendarnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera .

Szansę na czwarte olimpijskie złoto w historii stracili za to Amerykanie. A przecież prowadzili już 2:1 w setach, w czwartej partii mieli przewagę, po drugiej stronie siatki z kontuzjami wypadali zaś kolejni zawodnicy . Mimo to nie zdołali przetrwać naporu polskiej drużyny.

Zdaniem Johna Sperawa to właśnie połowa czwartego seta była punktem zwrotnym spotkania.

"Kiedy pokonujesz rywala w trzecim secie i prowadzisz 2:1, zespół przeciwników nie ma nic do stracenia, staje się bardzo agresywny . Rywale pokazali agresję w polu zagrywki i odnieśli sukces. Kiedy masz po drugiej stronie zawodników serwujących tak znakomicie, wyzwanie staje się bardzo, bardzo trudne" - opisuje trener amerykańskiej drużyny, cytowany przez portal USA Today.

Ostatnia szansa Amerykanów. Wkróce mogą zapaść trudne decyzje