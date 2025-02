Transferowy hit z Magdaleną Stysiak. Gigant sięga po polską siatkarkę

Magdalena Stysiak jest gwiazdą reprezentacji Polski, gdzie udowadnia, że cały czas należy do czołowych atakujących świata. W ostatnich dwóch latach zdobywała z "Biało-Czerwonymi" medale Ligi Narodów , zadebiutowała też na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Po powrocie z kadry do klubu przeżywa jednak trudniejszy okres.

Jej nazwisko wzbudza jednak cały czas zainteresowanie czołowych klubów. Ostatnio przede wszystkim w Turcji. W styczniu znad Bosforu płynęły głosy o przymiarkach do transferu do THY Stambuł , ale ostatecznie pomysł upadł .

Magdalena Stysiak w Vakifbanku Stambuł? Tureckie źródła nie mają wątpliwości

Jeśli informacje z Turcji się potwierdzą, będzie to oznaczać, że Stysiak pozostanie w Sultanlar Ligi i nadal będzie walczyć o najwyższe cele. Vakifbank to bowiem jeden z najbardziej utytułowanych tureckich klubów ostatnich lat. Dwa poprzednie sezony kończył w lidze na trzecim miejscu, ale wcześniej aż 12 razy sięgał po mistrzostwo kraju. Do tego ma na koncie między innymi osiem triumfów w Lidze Mistrzyń - dwa ostatnie w latach 2022-2023. W trwającej edycji awansował już do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie jego rywalem będzie... Fenerbahce. W tabeli ligi tureckiej jest na trzeciej pozycji, cztery punkty za drugim Fenerbahce.