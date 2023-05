Transfer last minute. Przyjmująca z Włoch pomoże ŁKS w walce o złoto

Skontaktowali się z trzema zawodniczkami w tym z dwiema, które dopiero zakończyły występy we Włoszech - reprezentantką Polski Olivią Różański i byłą ełkaesianką Martyną Grajber-Nowakowską , która zna cześć drużyny. Grała w nim bowiem w poprzednim sezonie.

W bieżących rozgrywkach występowała we włoskim Wash4green Pinerolo, z którym odpadła w ćwierćfinale play off. Klub pożegnał się z nią i podziękował za sezon spędzony w Serie A. Dzięki temu Grajber-Nowakowska mogła dołączyć do ŁKS na podstawie tzw. transferu medycznego. Od nowego sezonu ma być znów zawodniczką Chemika, ale grać na pozycji libero.