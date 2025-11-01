Tragiczny wypadek siatkarza, ogłoszono śmierć mózgu. Jego kolega ujawnia nowe informacje

Informacja o wypadku Sabera Kazemiego wstrząsnęła siatkarskim światem w drugiej połowie października. 26-letni Irańczyk uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi podczas odpoczynku w hotelowym basenie.

Według pierwszych doniesień, Kazemi doznał urazu głowy w wyniku porażenia prądem, który pociągnął za sobą poważne uszkodzenie mózgu. Wkrótce potwierdziła to irańska federacja. Siatkarz natychmiast trafił do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Irańska federacja rozpoczęła błyskawiczne działania, by sprowadzić go do kraju i zapewnić najlepszą możliwą opiekę medyczną.

Po kilku dniach intensywnych starań udało się zorganizować specjalistyczny transport. Kazemi trafił do szpitala w Teheranie, a federacja zaapelowała w mediach społecznościowych o modlitwę w jego intencji. Do pomocy zaangażowano czołowych lekarzy w Iranie, jednak w środę nadeszły dramatyczne wieści.

Niejasności ws. śmierci mózgu Kazemiego. "Dziwna historia"

"Komisja medyczna potwierdziła śmierć mózgu zawodnika" - przekazano w oficjalnym komunikacie Irańskiej Federacji Siatkówki.

Choć informacja o stanie zdrowia Kazemiego była druzgocąca, wokół samego wypadku wciąż narasta wiele pytań. Początkowo mówiono o porażeniu prądem po wejściu do basenu, jednak, jak poinformował rosyjski siatkarz Witalij Papazow, klubowy kolega Irańczyka z Al Ahli, kontrole w hotelu nie wykazały żadnych usterek instalacji elektrycznej.

Historia jest bardzo dziwna, wiele jest niewiadomych

- W oficjalnym oświadczeniu napisano, że doszło do porażenia prądem w basenie, ale kontrole przeprowadzone na basenie nie wykazały żadnych problemów (oczywiście, być może hotel coś ukrywa, bo kamery jakimś cudem nie zadziałały). Potem pojawiły się plotki, że uderzył głową w basen i że pomoc nie nadeszła przez długi czas (około 20 minut) - dodał rosyjski siatkarz, który wypowiedział te słowa przed komunikatem o śmierci mózgu Kazemiego.

Papazow podkreślił również, że zawodnik nie był sam, a mimo to nikt nie udzielił mu natychmiastowej pomocy.

- Dlaczego więc nikt nie próbował mu pomóc przez 20 minut, aż do przybycia ratowników? (...) Nasz zespół stacjonował w pobliskim hotelu, ale szczegóły sytuacji są niejasne nawet dla nas - pytał z żalem Witalij Papazow.

Rozwiń

Przypomnijmy, że Saber Kazemi miał okazję grać przeciwko reprezentacji Polski. Wraz z drużyną Iranu, w 2022 roku wziął udział w Memoriale Huberta Wagnera. Mecz z biało-czerwonymi przegrał, jednak on sam miał powody do zadowolenia. Wówczas został wybrany na najlepszego zagrywającego siatkarza turnieju.

Saber Kazemi Artur Barbarowski East News

Saber Kazemi, Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek podczas Memoriału Huberta Wagnera w 2022 roku Artur Barbarowski East News