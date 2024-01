"Fale tsunami zbliżają się do wybrzeży. Ewakuuj się tak szybko, jak to możliwe. Fale mogą uderzać wielokrotnie. Kontynuuj ewakuację do czasu zniesienia wszystkich ostrzeżeń" - podało w poniedziałek rano NHK.

Premier Japonii Fumio Kishida przekazał władzom, by te "zrobiły wszystko, co możliwe, by ratować życie ludzi". NHK opublikowała materiały audiowizualne z miasta Suzu w prefekturze Ishikawa, gdzie widać walące się budynki. Z kolei telewizja ANN opublikowała wideo, na których widać wodę wdzierającą się do miast.