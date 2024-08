Tomasz Fornal znów to zrobił. "Przemowa do narodu" po raz kolejny

- Zdobyliście pierwszy medal w sportach drużynowych od 1992 roku, a sami wiecie, jak to jest inne, jakie jest nastawienie. Jesteście niesamowici, kibice wspierali was bardzo mocno. Dziękujemy za emocje i możliwość kibicowania wam do końca. Jesteśmy z was bardzo dumni - przywitał siatkarzy Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dziękujemy wam wszystkim za ogromne wsparcie. Czuliśmy to od początku sezonu, w każdym miejscu i w każdej chwili. Spotykaliście nas na ulicy i mówiliście: "Jak nie teraz, to kiedy", no i udało się

- Dziękujemy także mecenasom polskiego sportu, bez waszego wsparcia by nas nie było, nie gralibyśmy na takim poziomie. To wielka zasługa naszych sponsorów, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Siatkówki. Jesteśmy waszymi dłużnikami - dodał kapitan reprezentacji Polski i za moment cała ekipa wraz z kibicami odśpiewała "Polska, biało-czerwoni".

- Powiedz, to co wtedy! - krzyknął ktoś z tłumu i długo Fornala nie musiał namawiać.

- Dobra, no to napierd... się z nimi - krzyknął Fornal dokładanie to samo, co podczas półfinałowej potyczki ze Stanami Zjednoczonymi, a co następnie robiło furorę w internecie.