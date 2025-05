Tomasz Fornal zmienia klub, poruszający wpis. "Do zobaczenia"

Nie był to do końca udany sezon w wykonaniu JSW Jastrzębskiego Węgla. Siatkarze Marcelo Mendeza nie zdołali obronić wywalczonego przed rokiem tytułu mistrza Polski. Co więcej nie zajęli oni nawet miejsca na podium plasując się na czwartek lokacie. Zdecydowanie lepiej poszło im w Pucharze Polski, który udało się wygrać pierwszy raz od 15 lat.



Do tego doszedł występ w wielkim turnieju Final Four Ligi Mistrzów, który odbył się w Łodzi. Niestety dla drużyny w półfinale lepsza okazała się być Aluron CMC Warta Zawiercie. Na pocieszenie przyszło im stanąć do walki o brązowy medal tych rozgrywek.

