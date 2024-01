Witam moi drodzy, dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Przyjedziesz do Jastrzębia-Zdrój, zobaczysz od środka, jak trenuje nasza drużyna. Po treningu skoczymy sobie zjeść coś dobrego. Nie jestem dobry w opisy, dlatego nie będę się tu rozpisywał. Spędzisz super dzień i zobaczysz rzeczy, które są ciężko dostępne dla kibiców. Oczywiście możesz zabrać osobę towarzyszącą. Szczegóły do ustalenia jak już zakończy się licytacja. PS: Jakaś koszulka z podpisem też się pewnie znajdzie, ale ciiiii

~ przekazał 26-latek.