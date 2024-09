Tomasz Fornal zakochał się w milionerce. Starsza celebrytka kieruje niemałym imperium

" Zobaczymy, jak ta relacja się potoczy i w jakim kierunku pójdzie, ale nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, jeżeli z kimś piszę i się spotykam. (...) Ja swoje relacje z płcią piękną zostawiam dla siebie i nie chwalę się tym w social mediach, w internecie, bo nie uważam, żeby to był powód do chwały i żebym musiał pokazywać w internecie, że z kimś się dobrze czuję, spotykam czy cokolwiek innego" - mówił przed kilkoma miesiącami Tomasz Fornal w Podcaście Olimpijskim Interii. Jak widać na razie parze żyje się ze sobą naprawdę dobrze. Za nimi kolejne udane wakacje.

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek - początki

Sytuacja jednak się uspokoiła i Gaczorek wróciła do normalności, a Fornal mógł całą swoją uwagę poświęcić jej i siatkówce. Łączy ich z pewnością zaangażowanie w to, co robią. Siatkarz doskonale radzi sobie na boisku, a celebrytka tak dobrze prowadzi swoje biznesy, że już w wieku 25 lat została milionerką. Jej usługi fryzjerskie i działalność internetowa to małe imperium.