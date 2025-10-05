Tomasz Fornal zaczyna nowy etap. Takie pożegnanie zgotowali mu koledzy

Fornal po przylocie do Polski prosił o pomoc firmy kurierskie, które mogłyby zaoferować bezproblemową przeprowadzkę z Jastrzębia do Ankary. Z tego, co później twierdził, jedna z firm się odezwała. Pokazał później zdjęcie z porządkowania mieszkania i początków pakowania.

Tomasz Fornal niebawem wyleci do Turcji

Dla Fornala nowy sezon będzie jednym z najbardziej ekscytujących. Po raz pierwszy zagra w innym kraju niż Polska i towarzyszyć będzie mu wiele zagranicznych gwiazd. Zresztą, cel dla klubu jest jasny - spróbować swoich sił w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

Tomasz Fornal - najlepsze akcje w meczu Polska - Rumunia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Obok Fornala do klubu przyjedzie również atakujący reprezentacji Holandii, Nimir Abdel-Aziz. Od kilku lat w Ziraacie gra również francuski przyjmujący, Trevor Clevenot. Fornal otrzymał kuszącą ofertę i postanowił skorzystać. Teraz u boku swoich nowych kolegów będzie największą gwiazdą zespołu.

Tomasz Fornal pożegnany przez kolegów

Fornal w Jastrzębskim Węglu grał przez aż 6 lat. Nic dziwnego, że bardzo zżył się z klubowymi weteranami, ale również z nowicjuszami, których spotkał na swojej drodze wcześniej w reprezentacji Polski.

W niedzielny wieczór Łukasz Kaczmarek zamieścił zdjęcie, na którym pokazał się wraz Benjaminem Toniuttim, Antonem Brehme i... Tomaszem Fornalem. Zamieścił przy tym krótki komentarz: "Pożegnaliśmy naszego przyjaciela. Wszystkiego najlepszego w Turcji".

Tomasz Fornal (z lewej) i Łukasz Kaczmarek od tego sezonu wspólnie występują w Jastrzębskim Węglu MATEUSZ BIRECKI / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla Marcin Golba/NurPhoto AFP