Tomasz Fornal zaczyna nowy etap. Takie pożegnanie zgotowali mu koledzy
Tomasz Fornal już niebawem przeniesie się do Turcji, by od nowego sezonu ligowego grać dla Ziraatu Bankasi Ankara. Przed wyjazdem czekało go sporo porządkowania spraw - problemem była już sama przeprowadzka. Ostatecznie czas postanowili zająć mu też jego koledzy z Jastrzębskiego Węgla. Łukasz Kaczmarek pokazał, w jaki sposób pożegnano polskiego przyjmującego.
Fornal po przylocie do Polski prosił o pomoc firmy kurierskie, które mogłyby zaoferować bezproblemową przeprowadzkę z Jastrzębia do Ankary. Z tego, co później twierdził, jedna z firm się odezwała. Pokazał później zdjęcie z porządkowania mieszkania i początków pakowania.
Tomasz Fornal niebawem wyleci do Turcji
Dla Fornala nowy sezon będzie jednym z najbardziej ekscytujących. Po raz pierwszy zagra w innym kraju niż Polska i towarzyszyć będzie mu wiele zagranicznych gwiazd. Zresztą, cel dla klubu jest jasny - spróbować swoich sił w siatkarskiej Lidze Mistrzów.
Obok Fornala do klubu przyjedzie również atakujący reprezentacji Holandii, Nimir Abdel-Aziz. Od kilku lat w Ziraacie gra również francuski przyjmujący, Trevor Clevenot. Fornal otrzymał kuszącą ofertę i postanowił skorzystać. Teraz u boku swoich nowych kolegów będzie największą gwiazdą zespołu.
Tomasz Fornal pożegnany przez kolegów
Fornal w Jastrzębskim Węglu grał przez aż 6 lat. Nic dziwnego, że bardzo zżył się z klubowymi weteranami, ale również z nowicjuszami, których spotkał na swojej drodze wcześniej w reprezentacji Polski.
W niedzielny wieczór Łukasz Kaczmarek zamieścił zdjęcie, na którym pokazał się wraz Benjaminem Toniuttim, Antonem Brehme i... Tomaszem Fornalem. Zamieścił przy tym krótki komentarz: "Pożegnaliśmy naszego przyjaciela. Wszystkiego najlepszego w Turcji".