Tomasz Fornal występuje w Jastrzębskim Węglu od pięciu sezonów. W tym czasie dwa razy mógł świętować zdobycie mistrzostwa kraju i Superpucharu Polski, dotarł do finału Ligi Mistrzów. Ale TAURON Pucharu Polski wygrać nie może.

"Czego zabrakło? Nie wiem, nie skupiam się teraz na tym. Będzie analiza. Zrobiliśmy dzisiaj wszystko, co w naszej mocy, to było po prostu za mało. Rywale dobrze zagrywali, przyjmowali, bronili. Na pewno jest to topowa drużyna, z którą się ciężko gra. Po prostu na tyle było nas dzisiaj stać" - uważa przyjmujący.